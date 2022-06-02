Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России упадет из-за санкций, пишет британская Financial Times со ссылкой на источники.

Сообщается, что ранее Саудовская Аравия сопротивлялась призывам ускорить увеличение добычи, несмотря на то, что цены на нефть достигли десятилетнего рекорда в 120 долларов за баррель. Но ситуация изменилась после того, как ЕС ввел очередной пакет санкций против РФ.

«Саудовская Аравия осознает риски и то, что потеря контроля за ценами на нефть не в ее интересах», — говорит источник издания.

Источники также сообщают, что Саудовская Аравия согласилась на изменение тона «в рамках сближения с администрацией президента США Джо Байдена».