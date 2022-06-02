Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в телефонной беседе с президентом Ирана Ибрахимом Раиси ряд важных вопросов двусторонней и региональной повестки.

В частности, стороны обсудили открытие региональных коммуникаций, начало делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, урегулировании нагорно-карабахского конфликта, а также перспективы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Армянский премьер поделился с собеседником впечатлениями от последней трехсторонней встречи в Брюсселе.

Также обсуждались вопросы двусторонней повестки. Особое внимание было уделено вопросам, связанным со строительством третьей линии электропередачи Армения-Иран, автомагистрали «Север-Юг», энергетике. Стороны также подтвердили договоренность о взаимных визитах.