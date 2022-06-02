Венгрия привержена поставкам энергоресурсов из Азербайджана, сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто на 27-м энергетическом форуме в Баку.

«Мы хотим, чтобы азербайджанский газ стал основным в Европе. Однако для осуществления этой идеи необходимо развитие инфраструктуры и потенциала Каспийского региона», — сказал Сиярто (цитата по «Тренду»).

По его словам, вместо того, чтобы тратить усилия на избавление от зависимости от российского сырья, надо задуматься о том, как развивать имеющуюся инфраструктуру для налаживания новых поставок.

Сиярто добавил, что цены на энергоносители, так же, как и недостаток трубопроводов, усложняют этот процесс.

По его словам, в Европе идут дебаты не только о том, как полностью отказаться от российского газа, но и о том, как его заменить.

«Когда вопрос заходит о санкциях, мы не можем их полностью применять, потому что есть очень большая зависимость. Мы подходим к этому вопросу прагматически, с точки зрения использования каспийских энергоресурсов», — заявил Сиярто, добавив, что одной из сложностей является недостаток трубопроводной инфраструктуры, что усложняет данное намерение.

«Европе нужно задуматься как дополнительные ресурсы будут реализованы», — сказал он (цитата по «Репорту»).