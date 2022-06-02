Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о ситуации в Украине после нескольких месяцев молчания, передает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, экс-глава немецкого кабмина заявила о своей солидарности с Киевом на фоне российской военной «спецоперации» на украинской территории.

«Моя солидарность с Украиной», — отметила Меркель, также добавив, что поддерживает действия правительства Германии по помощи Украине и его попытки урегулировать ситуацию.

Соответствующие заявление экс-канцлер сделала на церемонии прощания с председателем немецкой конфедерации профсоюзов (DBG). Как отмечает Reuters, Меркель заговорила о своем отношении к ситуации на фоне критики ее политики в отношении России со стороны США и ряда других государств, в том числе за поддержку проекта «Северный поток — 2».

При этом агентство также подчеркивает, что экс-канцлер Германии отказалась давать какие-либо советы нынешнему правительству по украинскому кризису и в целом вмешиваться в ситуацию.