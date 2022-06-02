Прокуратура Сабунчинского района начала расследование по факту обнаружения следов травм на телах детей в ходе мониторинга, проведенного в приюте в Баку 10 мая 2022 года с участием различных государственных органов.

Содержащийся в приюте с конца февраля по начало мая 2022 года С. М. (имя условное) подвергался различным психическим и физическим издевательствам во время пребывания в приюте, а также был свидетелем психического и физического насилия над другими несовершеннолетними в приюте.

Кроме того, на телах двух других несовершеннолетних, содержащихся в приюте, были обнаружены следы телесных повреждений.

По факту районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 309.1, 133.2.1 и 133.2.4.

Ведется расследование.

Обнародовано название приюта, в котором били детей.

Это приют для женщин и детей «Sevgi Evi» («Дом любви»), сообщает Report.

Организатор приюта — Конуль Гасымова.