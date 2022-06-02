Изобретение санкций приписывают древним грекам: Афины решили использовать экономические ограничения еще в 433–432 годах до н. э. Речь идет о так называемой «Мегарской псефизме», запрещавшей торговцам другого древнегреческого города — Мегары — пользоваться портами Афинского морского союза и торговать на подконтрольных Афинам территориях.

Формальными причинами введения блокады стали посягательство Мегары на спорные священные территории между двумя городами, а также убийство афинского глашатая и предоставление убежища беглым афинским рабам. В действительности же подобные меры были скорее связаны с противостоянием Афин и Пелопоннесского союза, подконтрольного Спарте, пишет «Вокруг света».

Мегара, расположенная между этими двумя центрами древнегреческой политики, металась из стороны в сторону: то входила в Пелопоннесский союз, то присоединялась к Афинам, то вновь возвращалась под крыло спартанцев. По одной из версий, своими «санкциями» афиняне хотели заставить стратегически важный город вновь отвернуться от Спарты.

Блокада серьезно ударила по мегарской экономике и привела к голоду, а другие полисы поняли, что Афины изобрели новый способ давления. Античные источники называют «Мегарскую псефизму» ключевой причиной Пелопоннесской войны, длившейся с 431 до 404 года до н. э. Современные историки не так категоричны и считают эти «санкции» лишь одной из множества причин военного противостояния. Так или иначе, Афинам не повезло: они потерпели поражение в этой войне и были разорены.

В Древнем Риме тоже знали толк в санкциях: после разгрома Македонии в Третьей Македонской войне римляне усомнились в верности союзного им Родоса, который во время военных действий пытался взять на себя роль «миротворца». Начинать войну против острова римский сенат не стал, но отобрал у Родоса часть материковых владений, а также превратил другой остров — Делос — в порт с беспошлинной торговлей, что нанесло сокрушительный удар по родосской экономике.