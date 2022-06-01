Великобритания попросила США подписать план отправки в Украину передовых ракетных систем средней дальности в течение нескольких недель, сообщает Politico.

По информации издания, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден обсудили вопрос передачи Украине произведенных в США реактивных систем залпового огня M270, после чего состоялась дискуссия между министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и госсекретарем Энтони Блинкеном.

Отмечается, что США должны официально одобрить этот шаг из-за экспортных правил. Вашингтон «наверняка даст зеленый свет», пишет Politico.