Сегодня в районный отдел полиции был доставлен житель Ярдымлинского района Ровшан Алиев, 1975 года рождения, подозреваемый в торговле наркотическими средствами.

Согласно информации МВД, при нем было обнаружено большое количество наркотических средств для продажи.

В ходе предварительного допроса Р.Алиеву внезапно стало плохо, сотрудники полиции вызвали скорую медицинскую помощь. Несмотря на приложенные усилия, мужчина умер.

По факту смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, каких-либо травм на трупе обнаружено не было.

Прокуратура проводит расследование.