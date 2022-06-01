Россияне в ужасе и бессильны что-либо сделать, заявил советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя сегодняшнее решение США поставить Украине РСЗО HIMARS.

«Байден сказал, что дадим HIMARSы… После этого российский МИД разразился заявлением. Рябков (замглавы МИД РФ) сказал, вы же понимаете, что такие поставки могут привести к прямому столкновению РФ и США.

Перевожу с дипломатического языка. Это звучит так: мы ужасно расстроены, что вы поставляете HIMARSы, но сделать с этим ничего не можем. Не успели россияне переварить эту пилюлю и страшно обрадоваться мы, как Великобритания заявляет: а давайте теперь мы поставим ракетные системы М270В1, это улучшенная модификация американской РСЗО М270, которая тоже далеко стреляет — на 80 км.

И запросили у американцев, как у производителя, разрешения на поставку», — сказал Арестович.

