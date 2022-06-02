Украина фактически в окружении и мы все в котле, поэтому ВСУ надо вести оборону со всех сторон, кроме небольшой части западной границы.

Об этом рассказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

По его словам, Россия долго готовилась к войне и создала условия по оцеплению Украины, а ВСУ нужно обороняться на огромном фронте – это тысячи километров.

«Мы должны понимать, что это очень тяжелая интенсивная война. Украинская армия сейчас каждую минуту и секунду совершает подвиг, не позволяя российским захватчикам продвигаться вглубь территории Украины», – объяснил эксперт.