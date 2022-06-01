Властям КНР не стоит думать, что противостояния с США можно избежать, причем ситуация может привести к военному конфликту, говорится в докладе Чунъянского института финансовых исследований при Народном университете Китая.

«Реагируя на соперничество во всех сферах со стороны администрации президента США Джо Байдена, Китаю нужно отказаться от иллюзий, приложить все силы с целью обезопасить себя от возможной развязки — военного конфликта высокой интенсивности», — цитирует доклад South China Morining Post.

Эксперты предупредили о рисках полноценного военного конфликта Китая и США, в том числе в Южно-Китайском море, вокруг Тайваня, в киберпространстве.

По мнению аналитиков, с начала спецоперации РФ на Украине США активизировали политику «сдерживания Китая». В частности, Вашингтон пытался давить на Пекин, чтобы он прекратил торговые отношения с РФ, продолжил продажи оружия Тайваню, одновременно усиливая связи с островом, попытался укрепить региональные альянсы, ограничил работу китайских телекоммуникационных операторов в США.

Аналитики полагают, что риск серьезного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона возрастет, если США и их союзники прекратят снабжать Китай технологиями и снизят зависимость от китайской продукции.

Согласно докладу, Китаю, тем не менее, стоит попытаться найти области возможного сотрудничества с США. В то же время Пекину также следует улучшать экономические связи со странами региона для нейтрализации влияния США и ускорить развитие национальной китайской системы банковских переводов (Cross-Border Interbank Payment System), чтобы уменьшить эффект на случай возможного отключения структур Китая от SWIFT.