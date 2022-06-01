Президент Литвы Гитанас Науседа направил поздравления лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В поздравлении говорится:

Передаю Вам и народу Азербайджана искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны — Дня независимости, желаю крепкого единства и успехов.

Отрадно, что в ходе моего официального визита в Азербайджан в прошлом месяце я имел возможность встретиться с Вами и обсудить важные для наших стран вопросы безопасности, политические и экономические вопросы, а также дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества. Пользуясь случаем, выражаю Вам признательность за оказанное гостеприимство, а также передаю Мехрибан ханым Алиевой наилучшие пожелания и благодарность моей супруги Дианы.

Азербайджан является важным партнером Литвы на Кавказе. Мир, стабильность и экономическое развитие на Кавказе отвечают общим интересам стран региона и одновременно Литвы и Европейского Союза.

Стратегическое партнерство между Европейским Союзом и Азербайджаном особенно важно во время российско-украинской войны. Я очень надеюсь, что мы поддержим Украину в этой борьбе.

Мы считаем Азербайджан надежным партнером в энергетической сфере, поэтому заинтересованы в дальнейшем развитии нашего сотрудничества. Мы также можем расширить наши взаимовыгодные связи в транспортной, сельскохозяйственной сферах, в области информационных технологий, инноваций и образования.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу пригласить Вас посетить Литву. Уверен, что этот визит будет способствовать дальнейшему расширению и укреплению наших двусторонних отношений и связей между нашими народами.

Еще раз поздравляю Вас с Вашим национальным праздником.

Прошу принять мои наилучшие пожелания и высочайшее почтение.