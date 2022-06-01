США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых последнюю неделю шли активные обсуждения. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Сегодня днем государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделяет новый пакет военной помощи Украине. Он отмечал, что в пакет вошли и ракетные системы, поскольку Украина пообещала не использовать их для ударов по территории России.

Теперь же в Белом доме официально подтвердили отправку РСЗО, а также уточнили, что речь идет о HIMARS и боеприпасы к ним.

«Объявляю о новом важном пакете помощи в области безопасности, чтобы предоставить своевременную и необходимую помощь украинским военным. Этот пакет вооружит их новыми возможностями и передовым вооружением, в том числе HIMARS с боевыми боеприпасами для защиты от России», — говорится в заявлении американского лидера.

Новый пакет военной помощи США Киеву также включает 4 вертолета Ми-17, 1 тысячу Javelin, 15 тактических машин.

Полный список:

4 РЗСО HIMARS и боеприпасы к ним,

5 противоартиллерийских радаров,

2 радара воздушного наблюдения,

50 ПТРК Javelin и 1 тыс. ракет к ним,

6 тыс. единиц противотанкового оружия,

15 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов,

4 вертолета Ми-17,

15 тактических машин, запчасти и оборудование.