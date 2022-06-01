Российские войска готовятся наступать в направлении Запорожья на фоне провальных попыток продвинуться в районе Гуляйполя.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, в эфире «24 канала».

«Оккупанты пытались наступать на гуляйполовском направлении, но успеха не имеют. Стоят в Васильевке, где, кстати, тоже по ним мощно ударили, и пытаются наступать на Запорожье», – сказал Арестович.

Однако представитель Офиса президента имеет определенные сомнения по поводу того, будет ли Россия все же наступать на Запорожье.

«Они готовятся, но посмотрим, будет ли это», — резюмировал он.