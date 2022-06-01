Венгрия потребовала убрать Патриарха Кирилла из проекта нового санкционного списка ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.
Кроме того, у Будапешта появились новые «незначительные вопросы», связанные с условиями эмбарго на поставки нефти.
Венгрия потребовала убрать Патриарха Кирилла из проекта нового санкционного списка ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.
Кроме того, у Будапешта появились новые «незначительные вопросы», связанные с условиями эмбарго на поставки нефти.
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