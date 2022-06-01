В среду, 1 июня, на 98-й день полномасштабного вторжения России в Украину США объявили о новом пакете военной помощи Украине.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления в среду, передает YouTube-канал «Голос Америки Українською».

Администрация президента Джо Байдена отправит в Украину оружие на 700 млн гривен (данные от корреспондента «Голоса Америки»). В новый пакет военной помощи вошли, в частности, ракетные системы большой дальности, а также, по данным американских СМИ, другое крупнокалиберное оружие. Госсекретарь заявил, что украинцы дали гарантии США в том, что они не будут использовать системы вооружения большой дальности против целей на территории РФ.

Блинкен также добавил, что в США считают, что война в Украине продлится еще «много месяцев».