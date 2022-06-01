Мы высоко ценим все шаги, предпринятые в последнее время между Арменией и Азербайджаном.

Об этом говорится в заявлении посла Великобритании в Азербайджане Джеймса Шарпа.

«В частности мы ценим эти шаги, поддержанные Европейским Союзом, как шаги в направлении мирного договора, так и прямое обсуждение всех вопросов, касающихся делимитации границ и открытия коммуникаций, и результаты, достигнутые в ходе визитов в Брюссель. Происходящее мы считаем позитивным шагом», — сказал глава британской дипмиссии.