На центральной площади Львова выставили пустые школьные автобусы в память о детях, погибших во время российской войны в Украине. Об этом рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

Автобусы символизируют экскурсию, которая уже никогда не состоится для погибших маленьких украинцев.

«Сегодня школьные автобусы на площади Рынок пусты. 243 ребенка больше никогда не приедут во Львов. Российские кафиры убивают детей, женщин, мирных жителей. Они должны ответить за каждую изъятую жизнь. Сегодня весь мир должен объединиться, чтобы остановить эти страшные преступления», — написал мэр.

«Однако самих детей нет. Они погибли. Они были убиты. И это показывает ужас этой ситуации, в которой мы сейчас живем», — рассказал инициатор акции Олег Малец в комментарии «Укринформу».