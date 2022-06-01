Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что существуют риски вовлечения третьих стран в войну в случае получения Украиной американских РСЗО.

По его словам, Киев «переходит все рамки приличия в своих требованиях о поставках оружия с Запада».

Россия услышала «признаки разумных оценок» из Вашингтона насчет проблемы поставок вооружений на Украину, добавил он.

В контексте возможного продовольственного кризиса из-за войны он заявил, что есть проблемы с экспортом российского зерна. По его словам, «Запад умалчивает, что суда, которые возят его, попали под санкции».

Что касается возобновления экспорта из заблокированных украинских портов, то, по словам, Лаврова, «Турция постарается помочь в разминировании».