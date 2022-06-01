В Швейцарии состоялось мероприятие, посвященное Дню независимости Азербайджана и 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом пишет швейцарская газета Neue Schweizer Zeitung со ссылкой на твит посла Азербайджана в этой стране Фуада Искендерова, передает Trend.

«Небольшие, но важные страны должны быть ближе друг к другу, чтобы справиться с новыми глобальными вызовами. Мы с мэром Берна Алеком фон Граффенридом согласились с этой мыслью в наших выступлениях на мероприятии, посвященном Дню независимости Азербайджана и 30-летию установления дипломатических отношений», — говорится в публикации.

Дипломат отметил, что в рамках мероприятия состоялась концертная программа, в которой приняли участие мугамный коллектив «Карабах» под руководством всемирно известного певца Мансума Ибрагимова, а также скрипачка Джейла Сеидова.

«Программа концерта продемонстрировала, что культура объединяет людей, сближая их души», — написал посол.

Как отмечается в материале, Азербайджан и Швейцария сотрудничают в различных секторах экономики. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 21 января 1992 года. В ненефтяном секторе между Баку и Берном налажено взаимовыгодное сотрудничество. Кроме того, в 2022 году в Баку состоится заседание Комитета по торгово-экономическим отношениям между Швейцарией и Азербайджаном. Объем торговли между двумя странами в 2021 году составил 457,2 млн долларов США, при этом экспорт достиг 272,5 млн долларов США, а импорт — 184,7 млн ​​долларов США.