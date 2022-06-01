Глобальный продовольственный кризис не будет решен, если не вернуть на мировые рынки сельскохозяйственную продукцию из России и Украины. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, передает ТАСС.

«Позвольте сказать честно — нет действенного решения продовольственного кризиса без возвращения на мировые рынки продовольственной продукции из Украины и продовольствия и удобрений из России», — сказал он.

«Я продолжаю прилагать все возможные усилия, чтобы продвигать диалог в этом направлении», — добавил Гутерриш.

Также он заявил, что представители ООН ведут переговоры в столицах заинтересованных стран по достижению пакетной договоренности, которая позволит обеспечить возобновление экспорта зерна с Украины, а также продовольствия и удобрений из России.

«У нас есть две команды, одна под руководством Мартина Гриффитса, другая — Ребеки Гринспен, которые способствуют достижению пакетной договоренности. Она будет включать безопасный экспорт украинской продукции по морю, а также беспрепятственный доступ российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки, а особенно — в развивающиеся страны. В этот самый момент, когда мы с вами беседуем, эти две группы находятся в соответствующих столицах для поиска взаимно приемлемых решений», — сказал он.

Гутерриш добавил, что договоренность, которая позволит обеспечить возобновление экспорта зерна с Украины, а также продовольствия и удобрений из России, пока не достигнута, но прогресс в этом направлении есть.

«Я считаю, что прогресс есть, но мы еще не достигли результата», — сказал Гутерриш, отвечая на вопрос о положении дел на переговорах. «Это очень сложные вопросы, и тот факт, что все компоненты взаимосвязаны, делает переговоры особенно трудными», — признал генсек ООН.