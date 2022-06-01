Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил о проведении новой антитеррористической операции на севере Сирии, сообщает «Анадолу».

«Начинается новая фаза формирования (в Сирии) «зоны безопасности» на 30 км вглубь от границы с Турцией. Мы зачищаем от террористов Талль-Рифат и Манбидж», — сказал глава Турции.

По его словам, затем от боевиков будут зачищены и другие приграничные с Турцией районы.

«Посмотрим какова будет реакция на законные шаги Турции в сфере безопасности. Кто поддержит Анкару?», — сказал он.