Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что Анкара больше не будет проводить двусторонние переговоры с Афинами.

«Мы разорвали соглашение о проведении заседания Стратегического совета высокого уровня с Грецией. Вы не извлекаете уроков из истории? Не пытайтесь танцевать с Турцией, а то вы устанете и останетесь на дороге. У нас больше не будет двусторонних переговоров с ними», — сказал турецкий президент, выступая в парламенте в Анкаре.

Эрдоган также выступил с утверждением, что в Конгрессе США превалирует лобби греков-киприотов, которые выступают против Турции. «Мы уже устали от них. К сожалению, нам с этой Грецией не по пути», — добавил президент республики.