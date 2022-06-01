Украина подписала контракт на поставку зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, Германия начала обучать украинских военных управлению ими, приводит РИА «Новости» слова канцлера Германии Олафа Шольца.

«На прошедшей неделе Украина подписала контракт с оборонным комплексом по поставкам ЗСУ Gepard. Трехнедельное обучение ведется в эти дни», — заявил Шольц.

Он отметил, что спустя несколько дней после начала российской спецоперации Германия поставила ВС Украины противотанковые управляемые ракеты. По состоянию на текущий момент Германия поставила более 15 млн патронов, 100 тыс. ручных гранат, более 5 тыс. противотанковых мин, взрывчатку, пулеметы.

Шольц напомнил, что «в ближайшие недели» Германия вместе с Нидерландами поставит Украине гаубицы PzH-2000.