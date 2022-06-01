Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре рассказал президенту России Владимиру Путину о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем, прошедших 22 мая в Брюсселе, сообщает пресс-служба Кремля.

«Никол Пашинян рассказал о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, прошедших 22 мая в Брюсселе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом итогов визита Пашиняна в Россию в апреле стороны также затронули некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня.

«С обеих сторон выражен настрой на тесное взаимодействие в соответствии с принципами стратегического партнерства и союзничества», — добавляется в сообщении.

Путин и Пашинян также отметили важность активизации работы по региональной стабильности, развитию инфраструктуры на Южном Кавказе.