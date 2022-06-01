В преддверии Международного дня защиты детей в поселке Бина Сураханского района Баку покончил с собой 13-летний ребенок. Трагедия произошла 31 мая, в 19:00. Талыб Мирзоев (2009 г.р.) повесился на дереве во дворе частного дома.

Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах. О причинах суицида пока ничего не сообщается. Известно только, что семья Мирзоевых родом из Лерикского района. В Прокуратуре Сураханского района по факту доведения до самоубийства возбуждено уголовное дело

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