В рамках официального визита в Болгарию 1 июня 2022 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, премьер-министр Кирил Петков отметил, что Азербайджан оказывает помощь Болгарии в энергетической сфере в очень важное для страны время, подчеркнул роль в этом аспекте президента Азербайджана Ильхама Алиева и отметил, что Азербайджанское государство является надежным партнером.

Джейхун Байрамов проинформировал премьер-министра о постконфликтоной ситуации в регионе, работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных территориях, разминировании, о шагах, предпринимаемых правительством Азербайджана по вопросам разминирования и создания мира.

Стороны обменялись мнениями по перспективам двусторонних связей в ряде сфер, в том числе, энергетической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, в сферах информационных технологий, образования, культуры, туризма и др.