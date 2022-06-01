Правительство США привержено сотрудничеству с Азербайджаном. Об этом говорится в письме президента США Джозефа Байдена, зачитанном на церемонии открытия 27-го Бакинского энергетического форума.

По его словам, за 30 лет Азербайджан и США стали сильными партнерами.

«За 30 лет дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Азербайджаном мы стали сильными партнерами в борьбе с транснациональными угрозами, обеспечении энергетической безопасности, а также в поощрении двусторонней торговли и инвестиций. В то время как вы проводите Международную Каспийскую нефтегазовую выставку, хочу заверить вас, что Соединенные Штаты остаются верным партнером Азербайджана», – говорится в письме американского лидера.

Он отметил, что «во всем мире мы находимся на важном этапе для обеспечения нашей энергетической безопасности, делая при этом необходимые инвестиции и изменения для выполнения наших долгосрочных обязательств по переходу на экологически чистую энергию».

Диверсификация, по мнению Байдена, как никогда важна для достижения наших целей энергетической безопасности, и Азербайджан сыграл важную роль в региональных усилиях по достижению этой цели.

«Азербайджан также важен с точки зрения реализации большого потенциала Транскаспийского сотрудничества для содействия стабилизации рынков в регионе и мире. Азербайджан играет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, включая Южный газовый коридор и важные поставки топлива в Украину. Я приветствую постоянные шаги, предпринятые вами для достижения полного потенциала Азербайджана, включая содействие диверсифицированной экономике, вклад в глобальную борьбу с изменением климата посредством инвестиций в возобновляемые источники энергии, усиление верховенства закона и подотчетности, а также улучшение условий жизни азербайджанского народа. Соединенные Штаты привержены нашему устойчивому партнерству и сотрудничеству», — отмечается в письме.