Президент Совета Европейского союза (ЕС) Шарль Мишель в контексте выросшей в последние дни напряженности между Арменией и Азербайджаном привержен углублению сотрудничества с обеими странами для безопасного, стабильного, миролюбивого и процветающего Южного Кавказа во имя благополучия всех людей, проживающих в регионе. Об этом говорится в заявлении представителя президента Евросовета.

Мишель приветствует первое историческое заседание пограничной комиссии обеих стран 24 мая и подчеркивает важность обеспечения стабильности и безопасности вдоль государственной границы между Арменией и Азербайджаном.

Президент Мишель подчеркнул, что для устойчивой нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном важно решение всех предстоящих вопросов, в том числе инициализация дебатов по будущему мирному договору и устранение прошлых причин конфликта.

По мнению президента Мишеля, вопросы, которые привели к первой Карабахской войне, а также к повторным военным действиям в 2020 году, должны решаться между всеми заинтересованными сторонами для создания условий устойчивого и справедливого мира.

«Как наследие любого конфликта — терминология является особенно чувствительным вопросом в этом контексте. Заявление президента Мишеля об итогах встречи лидеров 22 мая в любом случае не следует трактовать как результат заранее определенных дискуссий.

Наконец, самое главное, что все вопросы решаются комплексно. Сюда же относятся права и безопасность населения.

В Брюсселе 22 мая особо обсуждалось координирование для развития возможностей, связанных с разблокировкой региона.

В этом контексте обе стороны подтвердили отсутствие дополнительных территориальных претензий относительно будущей транспортной инфраструктуры.

Спекуляции в этом отношении вызывают сожаление.

Наконец, президент Шарль Мишель подчеркивает важность подготовки народов к миру, и в этом отношении общественная риторика играет большую роль.

Он поприветствовал Ереван и Баку и выразил готовность к участию в обеспечении благоприятной атмосферы для продолжения переговоров.

ЕС также выразил готовность усилить поддержку для укрепления доверия между сторонами», — отмечается в заявлении.