Правительство Швейцарии наложило вето на запрос Дании на отправку бронетранспортеров швейцарского производства в Украину, сославшись на свою политику нейтралитета, заключающуюся в отказе от поставок оружия в зоны конфликта, пишет Reuters.

Государственный секретариат по экономическим вопросам страны (SECO) отклонил заявку Дании на поставку Украине около 20 боевых машин пехоты Piranha III, сообщает SRF со ссылкой на подтверждение из агентства.

Нейтральная Швейцария требует, чтобы зарубежные страны, покупавшие швейцарское оружие, обращались с запросами на разрешения на его реэкспорт.

В апреле страна наложила вето на реэкспорт производимых в Швейцарии боеприпасов, которые используются в зенитных танках, которые Германия отправляет в Украину. Она также отклонила запрос Польши об оружии для помощи соседней Украине.