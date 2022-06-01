Сегодня на станции метро «Ичеришехер» для малолетних пассажиров будет организована шоу-программа.

Об этом сообщили в ЗАО ”Бакинский метрополитен».

“1 июня — Международный день защиты детей. Коллектив метрополитена поздравляет наших маленьких друзей с Международным днем защиты детей, желает им ясного неба и счастливого будущего! ЗАО «Бакинский метрополитен», оставаясь верным своим традициям, сегодня в 12:00 организует на станции «Ичеришехер» насыщенную шоу-программу для малолетних пассажиров”, — отметили в ЗАО.