В Украине в результате боевых действий ежедневно гибнут до 100 военнослужащих ВСУ, заявил в интервью Newsmax президент страны Владимир Зеленский.

«Ситуация очень сложная. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою», — сказал он.

По словам Зеленского, наиболее тяжелая обстановка складывается «на востоке Украины и на юге Донецка и Луганска».

Он назвал свою страну «оборонительным периметром», «физическим барьером» на пути российской армии. Президент подчеркнул, что Киев не планирует нападать на Россию:

«Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория».