Российские войска закрепляются в центре Северодонецка.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Донецком направлении подразделения ВС России, при поддержке авиации, основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий.

С целью нанесения потерь и истощения личного состава украинских войск, Россия осуществляет огневое поражение вдоль линии соприкосновения из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Российские войска провели ремонт железнодорожного мостового перехода в районе населенного пункта Купянск для восстановления логистического снабжения железнодорожной веткой Купянск – Лиман.

На Лиманском направлении российские войска усилили подразделения и перегруппировали их. При поддержке вертолетов Ка–52, ведется наступление в направлении Лиман — Старый караван, боевые действия продолжаются. На Северодонецком направлении Россия вела штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк, отдельными подразделениями достигла успеха, закрепляется в центре города.

Вместе с тем, на Бахмутском направлении Россия пытается вытеснить подразделения украинских войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки.

На Запорожском направлении Россия проводила инженерные работы по усовершенствованию фортификаций второй линии обороны.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях российские войска удерживают занятые позиции, наносят огневое поражение из минометов и ствольной артиллерии.

На Южнобугском направлении Россия основные усилия сосредоточивает на удержании занятых и создании дополнительных рубежей обороны.