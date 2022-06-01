Литва не боится прекращения поставок углеводородов из России, страна способна найти альтернативные источники российскому газу. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Мы не боимся прекращения поставок нефти и газа из России, мы экспортируем нефть морским путем, а не через трубопроводы, также у нас нет проблем найти альтернативные источники газа, решение об их поиске мы приняли еще в 2010 году», — сказала Шимоните.

Также о готовности к эмбарго на российские углеводороды сообщила министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер. Об этом она заявила на своей странице в Twitter.

По ее словам, достигнутое соглашение о нефтяном эмбарго ЕС стало важным шагом, который позволит покончить с зависимостью от российских энергоресурсов в Европе. «Мы хорошо подготовились к нефтяному эмбарго в Австрии. За последние несколько месяцев в Австрию больше не импортировалась российская нефть», — написала Гевесслер.

При этом она отметила, что отказ от российской энергетики не станет легкой прогулкой, назвав это решение необходимым.