Германия даёт Украине 1 млрд евро, а Россия за день зарабатывает 2 млрд.

Об этом сегодня заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович, добавив, что с точки зрения санкций против РФ пора «обрезать всё».

«Президент сегодня и глава Офиса как его политический советник дали оценку. Для Украины неприемлемым является 50 дней между пятым и шестым пакетами. Это очень много.

Шольц говорит гордо: «Мы выделили Украине 1 млрд евро». Это много, это хорошая помощь, но за один день РФ зарабатывает 2 млрд на нефти и газе. И 50 дней это, грубо говоря, 100 млрд. С начала конфликта свыше 200 млрд заработали. Соревнования могут идти долго ещё, там нужно обрезать всё.

Но с точки зрения того, как оно всё принималось, этот шестой пакет. Это большущее достижение», — отметил Арестович.

