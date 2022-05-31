Президент Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал пропагандистов телеканала «Россия-24» за неправильное, по его мнению, освещение боев в Северодонецке

По его словам, «на ТВ говорят, что город на 30-20% под контролем войск РФ. И все это утверждают люди, которые находятся в минимум 160 километрах от места действия». Он же утверждает, что «жилой сектор полностью взяли российские военные».

Бои могут продолжаться только в промышленное зоне. «Не надо врать. Надо говорить людям правду», — обратился Кадыров к российским пропагандистам.

