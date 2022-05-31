Турция оказала гуманитарную помощь пострадавшим от войны жителям населенных пунктов Киевской области Украины.

Передача очередных двух грузовиков с продуктами питания и одеждой прошла в городе Буча в присутствии посла Турции в Киеве Ягмура Ахмета Гюльдере, заместителя главы администрации Киевской области Олега Торкунова, главы администрации Бучанского района Николая Ляшенко и генерального директора Украинского Красного креста Максима Доценко, отмечает «Анадолу».

Посол Турции отметил, что его страна входит в число государств, которые оказали наибольшую поддержку украинскому народу с начала войны с Россией.

По словам дипломата, с начала войны Турция направила для нужд украинцев 97 грузовиков с гумпомощью, 11 из которых распределены между беженцами в Молдове. Сегодня были переданы еще два грузовика, констатировал Гюльдере.

Посол напомнил, что в Украине продолжают действовать мобильные кухни Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и Турецкого Красного Полумесяца.

Гюльдере подчеркнул, что Турция продолжает делать все возможное для продолжения гуманитарной помощи украинскому народу.

За этот период более 100 тысяч граждан Украины нашли убежище в Турции, сказал он. «Большинство из них обеспечено жильем и питанием в нашей стране. Наши посольства, государственные учреждения и благотворительные организации обеспечили украинцев всем необходимым», — сказал он.