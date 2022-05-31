Советник главы ОП Украины Алексей Арестович объяснил, почему США колеблются с передачей Украине систем залпового огня.

По его словам, Россия находится в диалоге с Западом, и конфликт в Украине сейчас переводится в более управляемую стадию.

«Явно идут серьезные торги. Когда идут торги, стороны друг другу уступают. Россия делает реверансы в пользу разблокирования портов и обмена пленными. Американцы и европейцы должны меняться тоже — например, на отсутствие эскалации», — заявил советник главы Офиса президента Украины в эфире «Фейгин Live».

По мнению Арестовича, идет закулисный диалог, который начался со звонка в Москву военных руководителей США, и поэтому «война становится более управляемой, что снижает риски более серьезной эскалации — например, ядерной и химической».

Арестович считает, что США именно поэтому не поставляют Киеву дальнобойных ракет.

В то же время, установки, которые бьют на 60-70 километров могут остановить российское наступление на отдельных участках, считает советник главы ОП.