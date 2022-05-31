Украинские воины 93-й отдельной механизированной бригады 31 мая в Харьковской области сбили вражеский вертолет Ка-52. Об этом сообщает Фейсбуке 93-й ОМБр.

Мобильная огневая группа зенитно-ракетного артдивизиона 93 бригады Холодный сбила российский вертолет Ка-52, также известный как «Аллигатор».

Вчера Генеральный штаб ВСУ сообщал, что под Изюмом враг держит наготове вертолетную эскадрилью Ка-52. А сегодня благодаря этому подразделению холодноярцев эскадрилья немного поредела. Данные о сбитии «Аллигатора» подтвердила разведка.

«По нашим позициям на Изюмском направлении постоянно работали вражеские вертолеты. Забрасывали неуправляемыми авиационными ракетами. Сегодня снова вылетело два вертолета. Один из них удалось сбить с помощью ПЗРК «Игла», — рассказал военнослужащий бригады Иван.