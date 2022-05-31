США поддерживают любые усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявила во вторник постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на брифинге, посвященном итогам американского председательства в Совете Безопасности в мае.

Ей был задан вопрос относительно предложения по мирному урегулированию на Украине, которое, по данным газеты La Repubblica, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо передал ООН и партнерам по G7. «Мы поддерживаем любые усилия с любой стороны по поиску мирного урегулирования в интересах украинского народа, которое одобрил бы украинский народ», — указала Томас-Гринфилд, отметив, что не видела самого предложения, но знает о нем.

США не предоставляют Киеву вооружения, позволяющие атаковать территорию РФ, Вашингтон не собирается быть стороной конфликта, отметила постпред США при ООН.