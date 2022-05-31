Европейский союз может ввести шестой пакет санкций против России в ближайшие дни. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

Как заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, в отношении Украины приоритетом остается разблокирование морских путей, чтобы помочь экспортировать 22 млн тонн зерновых. А санкции против России могут ввести уже завтра, 1 июня.

«Юридические тексты, которые приведут к принятию шестого пакета санкций, готовятся и могут быть готовы уже завтра», — отметил он.