Русские войска в настоящее время контролируют Северодонецк уже на 70%. Об этом сегодня рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Гайдай допустил тактическое отступление ВСУ, чтобы сохранить жизнь военным.

«Мне кажется, а я человек не военный, что нет смысла терять много солдат, чтобы отбить город, который не имеет военно-стратегического смысла. В военном смысле город не имеет значения, потому что, например, в соседнем городе Лисичанске возвышенностей больше, и позиции военных будут лучше», — отметил он.