Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данном этапе не уверена в том, что распространение оспы обезьян среди людей удастся полностью сдержать, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, пока для эффективного реагирования на вспышку оспы обезьян не требуются такие же масштабные меры, какие были необходимы для борьбы с COVID-19, поскольку вирус распространяется по-другому.

«Но – и это важно – мы пока не знаем, сможем ли мы полностью сдержать его распространение. Для этого нам необходимо значительное и срочное сокращение случаев заражения посредством четкой коммуникации, действий под руководством сообщества, изоляции случаев в течение инфекционного периода и эффективного отслеживания и мониторинга контактов», — говорится в заявлении Клюге, опубликованном во вторник.

Он пояснил, что распространение вируса произошло на фоне отмены ограничений на поездки, введенных ранее из-за коронавируса. Клюге добавил, что вероятность дальнейшего распространения инфекции в Европе и других странах в течение лета высока.

«В ближайшие месяцы многие из десятков запланированных фестивалей и крупных вечеринок обеспечат дополнительные условия, в которых может произойти усиление (передачи вируса). Но они (мероприятия) также предоставляют широкие возможности для взаимодействия с молодыми, сексуально активными и мобильными людьми в целях повышения осведомленности и усиления индивидуальной и общественной защиты», — отметил Клюге.