Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Украине реализуется сценарий, который не удался Западу на белорусской территории.

«Глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, не реализованный на нашей земле. Когда задаем вопрос, а что было бы с нами, пожалуйста, смотрите на Украину. Мы понимаем уровень угроз, активность которых всего лишь сместилась на территорию соседней страны», — заявил Лукашенко на совещании по вопросу совершенствования информационной политики. Его слова приводит официальный сайт президента республики Беларусь.

