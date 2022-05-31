Президент Словакии Зузана Чапутова анонсировала, что в ближайшее время Украине будут переданы гаубицы Zuzana.

Она отметила, что россиян из Украины «не выгонят наши пакеты с лекарствами и продуктами», нужна военная техника и снаряжение.

Также Чапутова отметила, что верит в победу Украины, а Россия должна заплатить за свою огромную ошибку.

«Тех, кто сегодня призывает прекратить военную помощь Украине, призывает к вашей капитуляции, тех, кто считает, что примирение возможно даже без вывода российский войск, ничему не научила история — 1938, 1968 или 2014 годов. А тем, кто сегодня призывает к сохранению лица Владимира Путина, рекомендую прочитать биографическую книгу о нем «Человек без лица», — приводит УНИАН ее слова.