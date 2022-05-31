Россия стремится не к захвату части украинской территории, а к уничтожению Украины. Об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова во время выступления в Верховной Раде Украины 31 мая.

Чапутова сообщила, что утром побывала в Ирпене и Бородянке Киевской области, которые в апреле были освобождены из-под российской оккупации.

«Моя единственная мысль: по какому праву вам причинили такое, как вас могли так обидеть? Нет ни единого нормального ответа. Если все бы шло по плану [президента РФ Владимира] Владимира Путина, сегодня ваша страна была бы под властью оккупационных войск, а в Киеве бы правило марионеточное правительство, которым бы руководил Кремль», – сказала она.

Президент отметила, что план Путина провалился.

«Реальность очевидна: Россия уже давно ведет войну против украинцев. Конфликт не начался с варварских ракетных ударов пасмурного февральского утра 2022 года. Он начался задолго до этого массированной пропагандой, которая отрицала вашу государственнось, вашу национальную или культурную идентичность, ваш язык. Дегуманизация украинцев и украинок была начата задолго до того, как российские солдаты совершили преступления в Буче или Мариуполе, задолго до того, как «зеленые человечки» и «ихтамнет» вторглись в Крым и на Донбасс в 2014 году. […] С 24 февраля 2022 года стало яснее ясного, что кусок территории Донбасса и Крыма Путина не интересует. Он стремится уничтожить Украину, потому что вы другие», – заявила Чапутова.

Она отметила, что Украина строила открытое общество и экономику, укрепляла правовое государство и боролась с коррупцией.

«Своим образом жизни вы каждый день доказывали, что не хотите больше иметь ничего общего с homo sovieticus», – заявила президент Словакии.