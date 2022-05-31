Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет спешить с деоккупацией территорий, если это потребует десятков тысяч жертв, а будет ждать нужного вооружения.

Об этом Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

«Мы не привязываемся к дате деоккупации, мы привязываемся к людям. Если те или иные наши шаги, наши операции, связанные с деокупацией того или иного региона, будут связаны с десятками тысяч погибших наших людей, то мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить по максимуму наших людей… Эти территории без живых украинцев нам, честно говоря, не в приоритете», — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что на востоке украинским военным «сложно из-за недостатка количества соответствующего оружия».

«Ситуация сложная на востоке из-за того, что там сосредоточено наибольшее количество техники, военных формирований, батальонов как РФ, так и предателей, являющихся коллаборантами, сепаратистами, представителями условных «ДНР» и «ЛНР». Они сосредоточили все силы там, чтобы выполнить тот или иной план», – отметил Зеленский.

В то же время он заверил, что Украина будет деоккупировать всю территорию, которая принадлежит ей исторически и по всем международным законам.