На площади Франции в Ереване 31 мая начался митинг Движения сопротивления.

С утра 31 мая сторонники Движения сопротивления провели шествие по улицам Еревана. Сперва они направились к МИД РА, где попытались встретиться с министрами, которые работают в этом здании. Но последние либо были не на месте, либо избежали этой встречи. Затем протестующие шествием отправились к Ереванскому государственному университету и Армянскому государственному экономическому университету. Ректоры этих вузов также не встретились с депутатами, уточняет News.am.