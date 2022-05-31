Американские власти изучают возможность поставок Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) с управляемыми ракетами, дальность которых может превышать 60 километров. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, предполагая, что речь идёт об установках M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System).

«Администрация [президента США Джо] Байдена планирует предоставить Украине управляемую ракетную систему, способную поражать цели на дистанции свыше 40 миль. GMLRS примерно вдвое превосходит по дальности гаубицы М777, которые США передали Украине ранее», — говорится в материале издания.

Установки GMLRS таким образом станут одними из самых дальнобойных средств на вооружении ВСУ. Однако, по мнению Белого дома, их предоставление Киеву не повлечёт прямой конфронтации между РФ и США.