Новым президентом «Лукойла» стал Вадим Воробьев. Соответствующее решение было принято акционерами компании на состоявшемся 30 мая внеочередном собрании.

«Принято решение… досрочно прекратить полномочия президента ПАО «Лукойл» Вагита Юсуфовича Алекперова… назначить президентом ПАО «Лукойл» Вадима Николаевича Воробьёва», — приводит сообщение компании РИА Новости.

Вагит Алекперов возглавлял компанию с момента основания в 1993 году. В апреле текущего года досрочно сложил полномочия президента и отказался от полномочий члена совета директоров. Он объяснил это решение желанием уберечь компанию от санкций Великобритании и Австралии.